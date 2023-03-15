Resmi Gazete'de yayınlanan YSK kararındaki detay: İkinci tura tek aday kalırsa...
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde bu oylama referandum şeklinde yapılacak.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için usul ve esaslara ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş yükseköğretim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilecek.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olacak. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilecek.
Cumhurbaşkanı seçilecek olan milletvekilinin TBMM üyeliği sona erecek.