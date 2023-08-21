Prof. Tüysüz'den İstanbul depremi için 4 farklı senaryo: "Büyüklüğü 7.6 olabilir!"

Marmara'da olacak #deprem #İstanbul'u nasıl etkiler? Bu sorunun cevabı büyük ölçüde olacak depremin yeri ve büyüklüğü ile ilgili. Bu ikisini biliyorsanız depremin nereleri nasıl sarsacağını hesaplayabilirsiniz. Bunu da net olarak bilmeniz güç olduğu için senaryolar hazırlar.