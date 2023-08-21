Prof. Tüysüz'den İstanbul depremi için 4 farklı senaryo: "Büyüklüğü 7.6 olabilir!"
Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul depremi için 4 farklı senaryo çizdi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından binlerce canımızı yitirdik. Uzmanlar büyük İstanbul depremi için uyarı üstüne uyarı yaparken, son olarak Prof. Dr. Okan Tüysüz’den korkutan açıklamalar geldi.
Prof. Dr. Tüysüz, “Marmara'da olacak deprem İstanbul'u nasıl etkiler? Bu sorunun cevabı büyük ölçüde olacak depremin yeri ve büyüklüğü ile ilgili.” diyerek 4 farklı senaryodan bahsetti.
Okan Tüysüz şunları yazdı:
Marmara'da olacak #deprem #İstanbul'u nasıl etkiler? Bu sorunun cevabı büyük ölçüde olacak depremin yeri ve büyüklüğü ile ilgili. Bu ikisini biliyorsanız depremin nereleri nasıl sarsacağını hesaplayabilirsiniz. Bunu da net olarak bilmeniz güç olduğu için senaryolar hazırlar.