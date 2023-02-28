Prof. Ersoy, beklenen İstanbul depremi için riskli ve sağlam ilçeleri açıkladı

Beklenen İstanbul depreme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih, Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören'in zemini kötü. Anadolu yakası genel olarak sağlam" ifadelerini kullandı.

Deprem
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Prof. Ersoy, beklenen İstanbul depremi için riskli ve sağlam ilçeleri açıkladı - Resim: 1

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında beklenen İstanbul depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Prof. Ersoy, beklenen İstanbul depremi için riskli ve sağlam ilçeleri açıkladı - Resim: 2

"Bu depremler, bu hareketlilik İstanbul depremini etkiliyor mu?" sorusuna cevap veren Ersoy, şunları kaydetti:

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Prof. Ersoy, beklenen İstanbul depremi için riskli ve sağlam ilçeleri açıkladı - Resim: 3

"Bu büyük depremler olmasaydı bile Foça ve Düzce depremi yaşanacaktı. Çünkü bu depremlerin mekanizması farklı. Ege Bölgesi'nde Deprem mekanizmaları farklı çalışır. İstanbul depremini öne çekmesi mümkün değil. Her 2 günde bir 4 büyüklüğünü aşan depremler oluyordu. Biz 4 büyüklüğündeki depremi ayakta bile hissederiz. 5 büyüklüğündeki deprem enerji olarak ondan 30 kat fazla olduğu için çok bariz hissederiz. 5.5'i geçerse hasar da verebiliyor. Çok hassas insanlar bazen 3 ve 3.5 büyüklüğündeki depremi hissedebiliyor."

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Prof. Ersoy, beklenen İstanbul depremi için riskli ve sağlam ilçeleri açıkladı - Resim: 4

İstanbul depremi risk haritasını değerlendiren Ersoy şu ifadeleri kullandı: 

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