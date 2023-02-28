Prof. Ersoy, beklenen İstanbul depremi için riskli ve sağlam ilçeleri açıkladı
Beklenen İstanbul depreme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih, Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören'in zemini kötü. Anadolu yakası genel olarak sağlam" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında beklenen İstanbul depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"Bu depremler, bu hareketlilik İstanbul depremini etkiliyor mu?" sorusuna cevap veren Ersoy, şunları kaydetti:
"Bu büyük depremler olmasaydı bile Foça ve Düzce depremi yaşanacaktı. Çünkü bu depremlerin mekanizması farklı. Ege Bölgesi'nde Deprem mekanizmaları farklı çalışır. İstanbul depremini öne çekmesi mümkün değil. Her 2 günde bir 4 büyüklüğünü aşan depremler oluyordu. Biz 4 büyüklüğündeki depremi ayakta bile hissederiz. 5 büyüklüğündeki deprem enerji olarak ondan 30 kat fazla olduğu için çok bariz hissederiz. 5.5'i geçerse hasar da verebiliyor. Çok hassas insanlar bazen 3 ve 3.5 büyüklüğündeki depremi hissedebiliyor."
İstanbul depremi risk haritasını değerlendiren Ersoy şu ifadeleri kullandı: