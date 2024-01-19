Prof. Canan Karatay nasıl dolandırıldığını anlattı: "Hipnotize oluyorsunuz"

"Bankadan paranızı alıp vereceksiniz sonra devlet size bunu ödeyecek. Ben savcıyla konuştuğumu zannettiğim için 'Peki efendim' diyorum hep. Bana dediler ki 'Peki efendim demeyin, eşinizle konuşur gibi bizimle konuşun'. Ben de o zaman 'Peki Ali Bey' dedim. Eşimin adı Ali."