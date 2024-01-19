Prof. Canan Karatay nasıl dolandırıldığını anlattı: "Hipnotize oluyorsunuz"
10 yıl önce telefon dolandırıcılarının hedefi olan Prof. Canan Karatay, nasıl dolandırıldığını anlattı.
Telefon dolandırıcıları 10 yıl önce Canan Karatay'ı da tuzaklarına düşürmüştü. Profesör Canan Karatay kendini hakim ve savcı diye tanıtanlara yüklü miktarda parasını kaptırmıştı. O dolandırıcılar yakalandı. Karatay düştüğü tuzağı "Tamamen hipnotize oluyorsunuz. Bankadan paranızı alıp vereceksiniz sonra devlet size bunu ödeyecek. Ben savcıyla konuştuğumu zannettiğim için 'Peki efendim' diyorum hep" sözleriyle anlattı.
10 yıl önce kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler Canan Karatay'a bankadan çektirdikleri 50 bin dolar ve 10 bin lirayı iki ayrı parkta bıraktırdı.
Canan Karatay 10 yıl önce kendini hakim ve savcı diye tanıtan dolandırıcıların hedefi olmuştu. Karatay'ı dolandıranlar önceki gün yakalandı.
Show Haber'e yaşananları anlatan Karatay, şöyle konuştu:
"Yurt dışında sizin kimliğiniz kullanılarak hesap açılmış, buradan PKK'ya yüklü bir para gitmiş ve siz bununla suçlanıyorsunuz. Arkadan sesler geliyor 'Ben komiser bilmem kim' savcımıza veriyorum telefonu. Tamamen hipnotize oluyorsunuz."
"Bankadan paranızı alıp vereceksiniz sonra devlet size bunu ödeyecek. Ben savcıyla konuştuğumu zannettiğim için 'Peki efendim' diyorum hep. Bana dediler ki 'Peki efendim demeyin, eşinizle konuşur gibi bizimle konuşun'. Ben de o zaman 'Peki Ali Bey' dedim. Eşimin adı Ali."
Söylenenleri yerine getiren Profesör Karatay, söylenen 50 bin dolar ile 10 bin lirayı çantasına koydu. Karatay'a dolandırıcılar "Bakkala gidin bir bakkaldan naylon torba alın, parayı naylon torbaya koyun" dediler.
Karatay olayın sonrasını şu şekilde anlatıyor; "Telefonu da üstü kapalı buzluklar var ya oraya koydum. Kapatmayın dedikleri telefon buzluğun üzerine düştü. Onun üzerine bakkal beyden rica ettim gel çıkar diye, o geldi ve çıkarttı."