Prof. Ahmet Ercan uyardı: "Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa bile orada mutlaka olur"

''Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa mutlaka Bingöl Karlıova’da olur. Bunun ana nedeni iki tane ana kırığın çatağında olmasıdır. Bunlardan bir tanesi Doğu Anadolu Kırığı diğeri ise Kuzey Anadolu kırığıdır. Bunların ikisi de etkin kırıklar. Kuzeyde, Kuzey Anadolu kırığı 8’e kadar deprem üretebiliyor. Doğu Anadolu kırığı kendini bu sene biraz daha öğretti."