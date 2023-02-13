Prof. Ahmet Ercan madde madde sıraladı: Depremin ardından yapılan 23 hata
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Maraş merkezli depremlerle ilgili eksiklikleri ve yapılan hataları sıraladı: "Umarım gelecekte bu yanlışları yapmayız."
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, merkez üssü Maraş olan ve 29 bin 605 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Maraş merkezli depremlerle ilgili yapılan yanlışları sıraladı.
Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan, paylaştığı 23 maddede şunlara yer verdi:
1- İvedi durum yönetiminde sınıfta kaldık.
2- Yardım ile yardıma gelenlerin eşgüdümü sağlanamadı.