Prof. Ahmet Ercan madde madde sıraladı: Depremin ardından yapılan 23 hata

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Maraş merkezli depremlerle ilgili eksiklikleri ve yapılan hataları sıraladı: "Umarım gelecekte bu yanlışları yapmayız."

Deprem
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Prof. Ahmet Ercan madde madde sıraladı: Depremin ardından yapılan 23 hata - Resim: 1

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, merkez üssü Maraş olan ve 29 bin 605 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Maraş merkezli depremlerle ilgili yapılan yanlışları sıraladı.

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Prof. Ahmet Ercan madde madde sıraladı: Depremin ardından yapılan 23 hata - Resim: 2

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan, paylaştığı 23 maddede şunlara yer verdi:

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Prof. Ahmet Ercan madde madde sıraladı: Depremin ardından yapılan 23 hata - Resim: 3

1- İvedi durum yönetiminde sınıfta kaldık.

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Prof. Ahmet Ercan madde madde sıraladı: Depremin ardından yapılan 23 hata - Resim: 4

2- Yardım ile yardıma gelenlerin eşgüdümü sağlanamadı.

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