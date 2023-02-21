Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını'

Hatay'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Deprem
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Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi. Şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i ağır 294 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' - Resim: 2

 TV100 canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu kötülüğün içinde iyi bir şey oldu" diyerek son durumu değerlendirdi.

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Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' - Resim: 3

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

6 adet büyük dinamitin 7 kilometre derinlikte patlaması sonrası oluşacak bir etki! 7.7'lik deprem bundan çok daha büyük bir enerji boşalttı.

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Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' - Resim: 4

Bu kadar kötülüğün içinde iyi bir şey oldu, arama kurtarma ekipleri enkaz altına girdiği zaman yıkıcı artçı deprem olmadı. Arama kurtarma çalışmaları biterken böyle bir deprem oldu.

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