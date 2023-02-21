Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını'
Hatay'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi. Şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i ağır 294 kişinin de yaralandığı bildirildi.
TV100 canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu kötülüğün içinde iyi bir şey oldu" diyerek son durumu değerlendirdi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
6 adet büyük dinamitin 7 kilometre derinlikte patlaması sonrası oluşacak bir etki! 7.7'lik deprem bundan çok daha büyük bir enerji boşalttı.
Bu kadar kötülüğün içinde iyi bir şey oldu, arama kurtarma ekipleri enkaz altına girdiği zaman yıkıcı artçı deprem olmadı. Arama kurtarma çalışmaları biterken böyle bir deprem oldu.