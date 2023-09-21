Prof. Ahmet Ercan 7 ve üzeri deprem beklenen illeri açıkladı
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerini açıklamaya devam ediyor. Ercan, daha önce sıraladığı listeye yeni iller ekledi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, X (Twitter) sosyal medya platformu üzerinden Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden meydana gelmesi beklenen deprem büyüklüklerini alfabetik sırayla paylaşmayı sürdürüyor.
6.5 büyüklüğünden küçük olan illerde büyük deprem beklenmediğini ve paylaşımlarının buna göre okunması gerektiğini dikkat çeken Prof. Dr. Ercan'ın paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şöyle :
Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3