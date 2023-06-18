Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargodan öyle bir şey çıktı ki...

Gümrük muhafaza ekiplerince, Polonya'dan Marmaris'e postayla gönderilen bir kargoda 76 tarantula ele geçirildi.

Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargodan öyle bir şey çıktı ki... - Resim: 1

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, Polonya'dan Marmaris'teki bir alıcıya gönderildiği tespit edilen postayı inceledi.

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Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargodan öyle bir şey çıktı ki... - Resim: 2

Belgelerinde "akvaryum bitkisi" olarak beyan edildiği görülen kargo, ekiplerin risk değerlendirmesi kapsamında "şüpheli" bulunarak fiziki kontrole tabi tutuldu.

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Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargodan öyle bir şey çıktı ki... - Resim: 3

Yapılan kontrolde gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içinde küçük cam tüplerde 76 tarantula olduğu tespit edildi.

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Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargodan öyle bir şey çıktı ki... - Resim: 4

Yapılan işlemlerin ardından tarantulalar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümüne teslim edildi.

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