Özlem ve Tayyar Öz çiftinin düzenlediği çekilişlerin dekontları ortaya çıktı: "Hamile kadını beter etmişler"
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından fenomenlerden Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftini yakın takibe alan avukat Feyza Altun, çiftin yaptıkları umre çekilişi sonrası takipçilerine gönderdikleri paraların dekontlarına ulaştı.
Polat çiftinin ardından fenomenlerden Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftini takibe alan avukat Feyza Altun, çiftin yaptıkları umre çekilişi sonrası takipçilerine gönderdikleri paraların dekontlarına ulaştı.
Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat davasının takipçisi olan Avukat Feyza Altun bu kez de şatafatlı hayatlarıyla gündemde olan fenomenlerden Özlem ve Tayyar Öz çiftini takibe aldı.
Pek çok fenomen gibi Öz çifti de takipçilerine yönelik yaptığı çekilişlerle gündeme geldiler. Çift, "Paris ve Umre'ye gönderiyoruz" diyerek 2.5 milyon takipçili Instagram hesaplarından çekilişler yapıyordu.
"Bu ikisine de bakmamız lazım arkadaşlar" diyerek Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftini takibe alan Avukat Altun, Umre ve Paris çekilişi yapan çiftin, takipçilerine gönderdiği paraların dekontlarına ulaştı.
DEKONTLARI PAYLAŞTI
Özlem Öz ve Dr. Tayyar Öz çiftinin Paris çekilişini kazanan takipçilerine 10 bin TL gönderdiklerini iddia eden Feyza Altun, durumla ilgili iddialarda bulundu.
Seyahat masraflarını araştıran avukat "Kısacası Tayyargiller göndereceğiz demiş ama geri getireceğiz dememiş" diyerek çiftin insanları aldatmaya yönelik davranışlar sergilediğini söyledi.
Öz çiftinin yaptığı umre çekilişini kazanan tek kadının hamile olduğunu söyleyen Feyza Altun, kadının yalnızca bir kişinin ücreti karşılandığı için gitmediğini duyurdu.
"Parayı aylar sonra göndermişler, hamile kadını beter etmişler" diyen Feyza Altun'un paylaşımlar şöyle: