Oteller depremzedelere açıldı: İki şehirden 112 depremzede Bodrum'a getirildi

Depremin çok uzun sürdüğünü ve çok paniklediklerini belirten San, "İki depremi de evlerimizde geçirdikten sonra sokağa çıkabildik. Şiddetli yağmur var, bir gün öncesinde kar vardı hava çok soğuk. Herkes sokakta, yakınlarımıza ulaşamıyoruz. Biz şuan buradayız ama aklımız Şanlıurfa'da, orada arkadaşlarımız, dostlarımız kaldı. Gerçekten çok zor. Gün içerisinde artçı depremler oluyor." diye konuştu.