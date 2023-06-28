ORC'den 'en başarılı belediye başkanı' araştırması: Listeyi yayımladılar
Yerel seçimlere 9 ay kala ORC Araştırma, yeni bir anket çalışması yayımladı. Ankete göre en başarılı belediye Başkanı Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen oldu.
ORC Araştırma yerel seçimlere 9 ay kala en başarılı belediye başkanlarını tespit etmeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi.
20 bin 600 katılımcıya belediye başkanlarının başarı oranları soruldu. En yüksek oranı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen aldı.
Araştırma 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede, toplam 20 bin 600 katılımcı ile yüz yüze yapıldı.
Katılımcılara, "Geçtiğimiz 4 yılı değerlendirdiğiniz de büyükşehir ve ilçe belediye başkanınızın çalışmalarını başarılı buldunuz mu ?" sorusu yöneltildi.
13-20 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma sonucunda, başarı oranı yüzde 55'in üzerinde olan 5 büyükşehir ve 10 büyükşehir ilçe belediye başkanı şöyle belirlendi:
En başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı
1. Yüzde 60,4 Yılmaz Büyükerşen / Eskişehir