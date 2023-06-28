ORC'den 'en başarılı belediye başkanı' araştırması: Listeyi yayımladılar

Araştırma 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede, toplam 20 bin 600 katılımcı ile yüz yüze yapıldı.

Katılımcılara, "Geçtiğimiz 4 yılı değerlendirdiğiniz de büyükşehir ve ilçe belediye başkanınızın çalışmalarını başarılı buldunuz mu ?" sorusu yöneltildi.