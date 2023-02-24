'Oktay Kaynarca - Kenan İmirzalıoğlu' haberine erişim engeli

NE OLMUŞTU?

Merkez üssü Maraş olan ve yapılan resmi açıklamalara göre 42 bin 310 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan iki depremin ardından, Türkiye’nin sekiz ulusal televizyon kanalı ATV, Fox, Kanal D, Kanal 7, Show, TRT 1 ve TV8 depremzedelere yardım için ortak yayın yapmıştı.