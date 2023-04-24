Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldım, yayınlamayacağız

'BU MEMLEKETTE BİRÇOK İNSAN İLERİ GİTMEK İÇİN BEDEL ÖDEDİ, AMA MAALESEF SANIYORUM BİZ KOŞU BANDINDA KOŞUYORUZ'

Bunda bile aksiyon çıktı. Bunu da tanıtıma ekleyip dahil edip müziklerle, efektlerle çok eğlenmek isterdim ama hoşlanmadığım bir durum yani. Hala 2023'te 'sen Kürtsün', 'Türksün' diye konuşulması benim çok canımı sıkıyor. Bir adım ileri gidemediğimizi gösteriyor. Bu memlekette birçok insan ileri gitmek için bedel ödedi. Ama maalesef sanıyorum biz koşu bandında koşuyoruz. Yoruluyoruz, terliyoruz ama bir adım ileri gidemiyoruz.