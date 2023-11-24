Nihal Candan ve Bahar Candan'ın annesi konuştu: Damadına övgü yağdırdı

DAMADINI ÖVDÜ

Damadı hakkında da açıklamalarda bulunan Umut Candan, damadına övgüler yağdırarak, "Dört dörtlük bir Türk erkeği. Asla karısını ortada bırakacak bir adam değil. Damadımı çok seviyorum. Biz nasıl bir düğün yapsak diye bunları konuşuyorduk. Kızım bazen dikkat çekmek için takipçi toplamak için öyle konuşuyordu." ifadelerini kullandı.