Nihal Candan ve Bahar Candan'ın annesi konuştu: Damadına övgü yağdırdı

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Bahar-Nihal Candan kardeşlerin annesi Umut Candan, kızlarının suçsuz olduğunu savundu.

Nihal Candan
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Nihal Candan ve Bahar Candan'ın annesi konuştu: Damadına övgü yağdırdı - Resim: 1

Dilan-Engin Polat fenomenlerinin tutuklanmasının ardından Bahar-Nihal Candan kardeşler de çıkarıldıkları mahkeme ile tutuklanmıştı.

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Nihal Candan ve Bahar Candan'ın annesi konuştu: Damadına övgü yağdırdı - Resim: 2

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karıştıkları gerekçesiyle cezaevine gönderilen kardeşlerin anneleri Umut Candan, Show Haber'e konuştu.

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Nihal Candan ve Bahar Candan'ın annesi konuştu: Damadına övgü yağdırdı - Resim: 3

Gözyaşlarına boğularak kızlarının suçsuz olduğunu savunan anneye göre kızlarının yaptıkları şeyler abartılı ve sahteydi.

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Nihal Candan ve Bahar Candan'ın annesi konuştu: Damadına övgü yağdırdı - Resim: 4

"BAHAR SOYTARILIK YAPTIKÇA TIKLANDI"

Kızlarını çarpıcı ifadelerle anlatan anne şunları söyledi:

"Benim çocuklarım suçsuz, onlar tertemiz, onlar çok saf kalpli. Mağdur durumdayız ailecek. Kim iftira attıysa cezasını çekecek ama çok ağır bir imtihan. Allah'a çok şükür ailecek haram yemiyoruz."

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Nihal Candan ve Bahar Candan'ın annesi konuştu: Damadına övgü yağdırdı - Resim: 5

"Instagram'da Bahar soytarılık yaptıkça tıklandı. Tıklamasalardı. Bahar Candan'ı onlar çıkardı ortaya ve linç ediyorlar şimdi. Bahar gerçek bile değil ya sahte. Her şeyi sahte onun. Tıklamasalardı soytarılık yaptığında, halk istedi, o da devam etti."

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Nihal Candan ve Bahar Candan'ın annesi konuştu: Damadına övgü yağdırdı - Resim: 6

DAMADINI ÖVDÜ

Damadı hakkında da açıklamalarda bulunan Umut Candan, damadına övgüler yağdırarak, "Dört dörtlük bir Türk erkeği. Asla karısını ortada bırakacak bir adam değil. Damadımı çok seviyorum. Biz nasıl bir düğün yapsak diye bunları konuşuyorduk. Kızım bazen dikkat çekmek için takipçi toplamak için öyle konuşuyordu." ifadelerini kullandı.

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Nihal Candan ve Bahar Candan'ın annesi konuştu: Damadına övgü yağdırdı - Resim: 7

EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tutuklanmasının ardından kardeşlerden Nihal Candan'ın 4 ay önce iş insanı Mehmet Faruk Çiçek evlendiği ortaya çıktı.

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Nihal Candan ve Bahar Candan'ın annesi konuştu: Damadına övgü yağdırdı - Resim: 8

Mehmet Faruk Çiçek de gözaltı sürecinde evde bulunuyordu ve işlemlerden sonra serbest bırakıldı.

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