Nihal Candan ve Bahar Candan'ın annesi konuştu: Damadına övgü yağdırdı
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Bahar-Nihal Candan kardeşlerin annesi Umut Candan, kızlarının suçsuz olduğunu savundu.
Dilan-Engin Polat fenomenlerinin tutuklanmasının ardından Bahar-Nihal Candan kardeşler de çıkarıldıkları mahkeme ile tutuklanmıştı.
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karıştıkları gerekçesiyle cezaevine gönderilen kardeşlerin anneleri Umut Candan, Show Haber'e konuştu.
Gözyaşlarına boğularak kızlarının suçsuz olduğunu savunan anneye göre kızlarının yaptıkları şeyler abartılı ve sahteydi.
"BAHAR SOYTARILIK YAPTIKÇA TIKLANDI"
Kızlarını çarpıcı ifadelerle anlatan anne şunları söyledi:
"Benim çocuklarım suçsuz, onlar tertemiz, onlar çok saf kalpli. Mağdur durumdayız ailecek. Kim iftira attıysa cezasını çekecek ama çok ağır bir imtihan. Allah'a çok şükür ailecek haram yemiyoruz."
"Instagram'da Bahar soytarılık yaptıkça tıklandı. Tıklamasalardı. Bahar Candan'ı onlar çıkardı ortaya ve linç ediyorlar şimdi. Bahar gerçek bile değil ya sahte. Her şeyi sahte onun. Tıklamasalardı soytarılık yaptığında, halk istedi, o da devam etti."
DAMADINI ÖVDÜ
Damadı hakkında da açıklamalarda bulunan Umut Candan, damadına övgüler yağdırarak, "Dört dörtlük bir Türk erkeği. Asla karısını ortada bırakacak bir adam değil. Damadımı çok seviyorum. Biz nasıl bir düğün yapsak diye bunları konuşuyorduk. Kızım bazen dikkat çekmek için takipçi toplamak için öyle konuşuyordu." ifadelerini kullandı.
EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Tutuklanmasının ardından kardeşlerden Nihal Candan'ın 4 ay önce iş insanı Mehmet Faruk Çiçek evlendiği ortaya çıktı.
Mehmet Faruk Çiçek de gözaltı sürecinde evde bulunuyordu ve işlemlerden sonra serbest bırakıldı.