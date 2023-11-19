Nihal Candan ile Bahar Candan cezaevinde ilk günden olay çıkardı

“Nihal'in cezaevinde çok sık ağladığını sürekli ağladığını hiç konuşmadığını ama Bahar Candan'ın biraz daha agresif olduğunu oradaki dediğim gibi işte infaz koruma memurlarıyla sürekli bir tartışma halinde olduğunu öğrendim” diyen gazeteci şöyle devam etti: