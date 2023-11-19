Nihal Candan ile Bahar Candan cezaevinde ilk günden olay çıkardı
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Bahar ve Nihal Candan kardeşler gönderildikleri cezaevinde ilk günden olay çıkarttı.
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Bahar ve Nihal Candan kardeşler gönderildiği cezaevinde sorun çıkardı.
Mahkeme sonrasında "Asıl suçlular dışarda beni çekiyorsunuz. Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" diyerek dikkatleri üzerine çeken Bahar Candan cezaevine gidince de infaz memuruyla gerildi.
İNFAZ KORUMA MEMURLARIYLA TARTIŞTI
Süreci takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, yaptığı yayında çarpıcı iddialarda bulundu.
“Nihal'in cezaevinde çok sık ağladığını sürekli ağladığını hiç konuşmadığını ama Bahar Candan'ın biraz daha agresif olduğunu oradaki dediğim gibi işte infaz koruma memurlarıyla sürekli bir tartışma halinde olduğunu öğrendim” diyen gazeteci şöyle devam etti:
“Bahar sürekli ortamı şikayet ediyormuş, o yüzden memurlar bir iki yerde hafiften seslerini yükselttiler. ‘Burası Etiler'deki lüks restoran değil’ uyarısında bulundu.
Bahar Candan ilk sabah sayıma kalkmak istememiş o yüzden infaz koruma memurları orada da sayıma kaldırıp uyarmış. Bahar ve Nihal Candan yemekleri beğenmemiş en büyük şikayetleri buymuş.”
NE OLMUŞTU?
Türkiye, peş peşe sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan operasyonlara kilitlendi. Bir yarışma programında ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler de gözaltına alınan son isimlerdi.
Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılıktan elde edilen paraları akladığı iddia edildi. 2020 yılında başlatılan operasyonun bir ayağı olarak gözaltına alınan fenomen kardeşlerin dahil olduğu suç örgütünün 100 milyona yakın vurgun yaptığı belirtildi.