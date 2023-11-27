Nez Demir'in eski eniştesi tüm bildiklerini anlattı! Rüşvet, naylon fatura, vergi kaçakçılığı...

"İllerin birçoğunda daha şube açılmadan insanları çekebilmek için pankart astılar." diyen Turgut, "İlk franchise işlemini ben verdim. 1 milyon TL'ye şube verdiler. Bunun 800 bin TL'si şahsi hesaplara, akrabalarının hesabına diğer cüzi rakamları da kestikleri fatura karşılığında şirket hesaplarına işlettirdiler" diye konuştu.