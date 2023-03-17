Naci Görür'den Bolu'daki 4.8'lik deprem sonrası açıklama
Bolu'da meydana gelen 4.8'lik deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür'den "Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk." ifadelerini kullandı.
Bolu'da meydana gelen 4.8'lik deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür'den "Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hala yaraları sarılamamışken, Türkiye'de 6 Şubat tarihinden bu yana peş peşe sürekli depremler oluyor.
Son olarak Bolu'da dün bir deprem medyana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.