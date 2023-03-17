Naci Görür'den Bolu'daki 4.8'lik deprem sonrası açıklama

Bolu'da meydana gelen 4.8'lik deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür'den "Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk." ifadelerini kullandı.

Naci Görür Deprem
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Naci Görür'den Bolu'daki 4.8'lik deprem sonrası açıklama - Resim: 1

Bolu'da meydana gelen 4.8'lik deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür'den "Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk." ifadelerini kullandı.

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Naci Görür'den Bolu'daki 4.8'lik deprem sonrası açıklama - Resim: 2

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hala yaraları sarılamamışken, Türkiye'de 6 Şubat tarihinden bu yana peş peşe sürekli depremler oluyor.

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Naci Görür'den Bolu'daki 4.8'lik deprem sonrası açıklama - Resim: 3

Son olarak Bolu'da dün bir deprem medyana geldi.

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Naci Görür'den Bolu'daki 4.8'lik deprem sonrası açıklama - Resim: 4

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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