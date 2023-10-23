Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu

"Bizi kabul etmesi için. Başka biri de olsa biz o kişiye de dava açardık. Annemizi biliyorduk ama babamızı bilmiyorduk. Parası için değil hayır. Kendisi sanatçı olduğu için bu süreçler yaşandı. Biz yine babamız kim diye merak ederdik. Bu Metin Bey olduğu için böyle çok konuşuldu."