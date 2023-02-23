Metin Akpınar yaptığı bağışla gündem oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına Halk TV'de bağış toplandı. Sanatçı Metin Akpınar'ın bağışı sosyal medyada gündem oldu.
Kahramanmaraş'ı sarsan depremlerden sonra barınma problemleri ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Belirlenen hedefin aşıldığı yayında, depremzede aileler için 330 milyon lira kira desteği toplandı.
Sanatçı Metin Akpınar da bağış kampanyasına 500 bin TL ile katıldı. Usta sanatçı yaptığı bağışla sosyal medyada gündem oldu.
Twitter'da 'Metin Akpınar' hashtag'i adı altında kısa sürede çok sayıda tweet atıldı. Akpınar'ın bağışına "Helal olsun" yorumları geldi.