Meteoroloji il il uyardı: Yağmur, fırtına ve kar hafta sonu daha da şiddetlenecek!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ARTVİN 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı