Merve Özbey'in Eşi de Tutuklanmıştı: Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler
Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda firari olarak aranan örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da tutuklananlar arasında yer aldığı olayda, sınır kapısındaki görevlilere rüşvetin baklava kutusu içinde verildiği tespit edildi.
Kaynak: Sabah
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ''Sarallar suç örgütüne'' yönelik yürütülen soruşturmada, suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak gibi suçlarla 14 eyleme karışan 51 şüphelinin yakalanması için 28 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, 31 şüpheli yakalanmış, Turan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi bulunamamıştı.
Ekiplerinin yaptığı çalışmada, Turan Yıldırım'ın yasadışı yollardan yurt dışına kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.
Sarallar silahlı suç örgütü üyesi olan firari şüpheli Turan Yıldırım'ın Okan Özmen tarafından İstanbul Ataşehir'de bulunan Ener Aktaş'ın evine getirildiği, 15 Ocak'ta Yıldırım'ın ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde KOM, Göçmen Kaçakçılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Mehmet Deniz Karakurt'un resmi olarak kullandığı otomobille, Edirne İpsala sınır kapısına götürüldüğü belirlendi.
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Turan Yıldırım'ın 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un aracına Kenan Koçak ile birlikte bindiği, Ener Aktaş'ın da başka bir otomobille Edirne'ye kadar geldiği belirlendi.
Zanlıların Malkara civarında buluştukları İshak Aydınoğlu ile birlikte Edirne İpsala Kara Hudut Kapısı'na gittikleri, hudut kapısına gelmeden önce emniyet müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un ayrıldığı, İshak Aydınoğlu, Ener Aktaş, Kenan Koçak ve Turan Yıldırım'ın iki ayrı araç ile Hudut kapısının önüne gelerek diğer araçların kullanımına kapalı olan başka bir sınır kapısından geçecek şekilde işlemlerini yaptırdığı tespit edildi.
BAKLAVA KUTUSU DETAYI
Mehmet Deniz Karakurt'un yönlendirmesi ile hudut kapısında görevli komiser Vedat Genççağı'na kapıda görevli polis memuru Orhan Bay aracılığıyla baklava kutusu poşeti ile bir paketin verildiği, Turan Yıldırım'ın bu esnada araç içerisinden hiç çıkmadığı belirlendi.
GİŞEDEN BÖYLE GEÇMİŞLER
Komiser Vedat Genççağı'nın yönlendirmesiyle diğer polis memuru Aykut Yeşilyurt'un yalnızca Ener ile Kenan'ın pasaportlarını kontrol edip, araçta bulunan ve kontrol etmesi gereken Turan Yıldırım'ın pasaportunu kontrol etmeden işlemleri yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin aracının normal gişeden değil gümrük muhafaza memuru Bahattin Altuntop'un bulunduğu kapalı olarak bulunan gişeden geçtiği belirlendi.
Şarkıcı Merve Özbey'in tutuklanan eşi Kenan Koçak ise Ener Aktaş ile iki günlüğüne Yunanistan'a tatile gideceğini, araçta daha önceden tanımadığı Turan Yıldırım ile karşılaştığını söyledi. Koçak, Ener'le birlikte Yunanistan'a girdiğini, Yıldırım'ın Yunanistan sınırında pasaport kontrolüne takıldığı ve buradan sonra kendisini bir daha görmediğini söyledi.
AYNI GÜN GİDİP DÖNDÜ
İki gün boyunca Yunanistan'da kaldığını öne süren Koçak'ın aynı gün saat 17.34'de Yunanistan'a girdiği, 20.31'de ise tekrar Türkiye'ye dönüş yaptığı gümrük kayıtlarına yansıdı.