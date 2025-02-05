Merve Özbey'in Eşi de Tutuklanmıştı: Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Turan Yıldırım'ın 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un aracına Kenan Koçak ile birlikte bindiği, Ener Aktaş'ın da başka bir otomobille Edirne'ye kadar geldiği belirlendi.

Zanlıların Malkara civarında buluştukları İshak Aydınoğlu ile birlikte Edirne İpsala Kara Hudut Kapısı'na gittikleri, hudut kapısına gelmeden önce emniyet müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un ayrıldığı, İshak Aydınoğlu, Ener Aktaş, Kenan Koçak ve Turan Yıldırım'ın iki ayrı araç ile Hudut kapısının önüne gelerek diğer araçların kullanımına kapalı olan başka bir sınır kapısından geçecek şekilde işlemlerini yaptırdığı tespit edildi.