Merih Demiral: Sıcak evimizde olmaktan utanır olduk...

İtalya Ligi Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Maraş depremiyle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

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Merih Demiral: Sıcak evimizde olmaktan utanır olduk... - Resim: 1

 İtalya Ligi Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, AFAD'ın geçtiği bilgilendirme sonrasında Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. 

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Merih Demiral: Sıcak evimizde olmaktan utanır olduk... - Resim: 2

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, "Bölgede 10176 AFAD personeli, 10409 gönüllü ve 4470 Mehmetçik görev yapmakta" ifadeleri yer alıyordu.

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Merih Demiral: Sıcak evimizde olmaktan utanır olduk... - Resim: 3

Demiral; AFAD'ın bilgilendirmesini paylaşan sayfanın gönderisine yaptığı yorumda, "Yetersiz. Bölge nüfusu yaklaşık 15 milyon. İnsanlarımız kaç saattir göçük altında yardım bekliyor!" ifadelerini kullandı.

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Merih Demiral: Sıcak evimizde olmaktan utanır olduk... - Resim: 4

Merih Demiral bugün yaptığı yeni paylaşımda ise geçen zamanın kritik olduğuna dikkat çekti.  

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