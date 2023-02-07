Merih Demiral: Sıcak evimizde olmaktan utanır olduk...
İtalya Ligi Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Maraş depremiyle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
İtalya Ligi Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, AFAD'ın geçtiği bilgilendirme sonrasında Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, "Bölgede 10176 AFAD personeli, 10409 gönüllü ve 4470 Mehmetçik görev yapmakta" ifadeleri yer alıyordu.
Demiral; AFAD'ın bilgilendirmesini paylaşan sayfanın gönderisine yaptığı yorumda, "Yetersiz. Bölge nüfusu yaklaşık 15 milyon. İnsanlarımız kaç saattir göçük altında yardım bekliyor!" ifadelerini kullandı.
Merih Demiral bugün yaptığı yeni paylaşımda ise geçen zamanın kritik olduğuna dikkat çekti.