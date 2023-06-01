'Mehmet Şimşek listeye aldı' iddiası: Merkez Bankası Başkanlığı için konuşulan üç isim
Gazeteci İsmail Saymaz, ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olması beklenen Mehmet Şimşek'in yeni dönemde Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemeyebileceği bilgisini paylaştı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı için düşünülen isimleri sıraladı.
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta düzenlenen ikinci turda bir kez daha cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gözler, yeni kurulacak kabineye çevrildi. Açıklamanın hafta sonu yapılması beklenirken, gazeteci İsmail Saymaz SZC TV'de edindiği kulis bilgilerini paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından siyaset gündeminin başlıca konusu kurulacak yeni kabine oldu. Yeni kabinenin hafta sonu açıklanması beklenirken Gazeteci İsmail Saymaz, ekonomi yönetimine ilişkin edindiği kulis bilgilerini paylaştı.
ŞİMŞEK'E EKONOMİDEN SORUMLU CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI
Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek'i getirmeyi düşündüğünü ifade etti.
Şimşek’in de görevi kabul ettiği ve ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği öne sürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ise ikiye ayrılması beklentisi güçlenirken, bu bakanlıklardan birisinin başına ise gelebilecek isim olarak Cevdet Yılmaz’ın adının geçtiği öğrenildi.