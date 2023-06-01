'Mehmet Şimşek listeye aldı' iddiası: Merkez Bankası Başkanlığı için konuşulan üç isim

Gazeteci İsmail Saymaz, ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olması beklenen Mehmet Şimşek'in yeni dönemde Şahap Kavcıoğlu ile çalışmak istemeyebileceği bilgisini paylaştı; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı için düşünülen isimleri sıraladı.

Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Şimşek Merkez Bankası kabine
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'Mehmet Şimşek listeye aldı' iddiası: Merkez Bankası Başkanlığı için konuşulan üç isim - Resim: 1

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta düzenlenen ikinci turda bir kez daha cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gözler, yeni kurulacak kabineye çevrildi. Açıklamanın hafta sonu yapılması beklenirken, gazeteci İsmail Saymaz SZC TV'de edindiği kulis bilgilerini paylaştı. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanmasının ardından siyaset gündeminin başlıca konusu kurulacak yeni kabine oldu. Yeni kabinenin hafta sonu açıklanması beklenirken Gazeteci İsmail Saymaz, ekonomi yönetimine ilişkin edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

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'Mehmet Şimşek listeye aldı' iddiası: Merkez Bankası Başkanlığı için konuşulan üç isim - Resim: 2

ŞİMŞEK'E EKONOMİDEN SORUMLU CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI

Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek'i getirmeyi düşündüğünü ifade etti. 

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'Mehmet Şimşek listeye aldı' iddiası: Merkez Bankası Başkanlığı için konuşulan üç isim - Resim: 3

Şimşek’in de görevi kabul ettiği ve ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği öne sürüldü. 

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'Mehmet Şimşek listeye aldı' iddiası: Merkez Bankası Başkanlığı için konuşulan üç isim - Resim: 4

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ise ikiye ayrılması beklentisi güçlenirken, bu bakanlıklardan birisinin başına ise gelebilecek isim olarak Cevdet Yılmaz’ın adının geçtiği öğrenildi.

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