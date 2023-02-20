Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.