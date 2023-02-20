Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yol açtığı yıkıma karşı seferber olurken, Meclis'in faaliyetlerine ara vermesiyle emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde planlar değişti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan iki büyük depremin ardından çalışmalarına ara vermişti.
Meclis'in 21 Şubat'ta açılarak çalışmalarına başlaması bekleniyor, milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin de salı ya da çarşamba günü yasalaşacağı konuşuluyordu.
Ancak ara, 28 Şubat'a kadar uzatıldı.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.
EYT DÜZENLEMESİ İÇİN PLANLAR DEĞİŞTİ
Meclis'in verilen aradan sonra yeniden açılış tarihinin 28 Şubat'a ertelenmesi sonrası EYT'lilerin planları yeniden değişmiş oldu.