Mahsun Kırmızıgül'den sert tepki: Utanmıyorlar!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan depremler, şu ana kadar 43 bin kişinin ölümüne yol açtı.