Mahsun Kırmızıgül'den sert tepki: Utanmıyorlar!
Depremlerin ardından afet bölgesine giden Mahsun Kırmızıgül, kişisel Twitter hesabında yeni bir mesaj paylaştı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan depremler, şu ana kadar 43 bin kişinin ölümüne yol açtı.
Kayıpların ve yıkımların ardından Türkiye, felaketten doğrudan etkilenen 13.5 milyon kişinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bu kapsamda birçok bağış kampanyası düzenlendi.
Ancak fırsatçılar da yok değil.
Depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından bu süreçte fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.