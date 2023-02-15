Madonna'nın çağrısına Haluk Levent'ten yanıt

Madonna, kişisel Instagram hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Herkes Sevgililer Günü’nde aşktan söz ediyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Suriye ile Türkiye’ye gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Birçok kişi evini, işini ve tabii sevdiklerini kaybetti. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü."

Madonna'nın sosyal medya hesabından yaptığı 'bağış' paylaşımına, AHBAP'ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent'ten yanıt geldi. Levent, Twitter'dan, " Thank you Madonna" diye yazdı.