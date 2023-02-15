Madonna'nın çağrısına Haluk Levent'ten yanıt
Depremin yaralarını sarmak için dinleyicilerine yardım çağrısı yapan Madonna, bağışlar için ise Haluk Levent'in kurduğu Ahbap derneğini adres gösterdi. Levent'ten yanıt gecikmedi.
Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 30 binin üzerinde can kaybına neden oldu.
Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye'deki depreme kayıtsız kalmadı.
Bu isimlerden biri de ABD'li şarkıcı Madonna oldu.
Madonna, kişisel Instagram hesabında şu paylaşımı yaptı:
"Herkes Sevgililer Günü’nde aşktan söz ediyor. Tüm sevgi ve iyileştirici enerjimizi bu şiddetli depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Suriye ile Türkiye’ye gönderelim. 33 bin 181 kişi öldü. Birçok kişi evini, işini ve tabii sevdiklerini kaybetti. Şehirler tümüyle haritadan silindi. Bu çok üzücü."
Madonna'nın sosyal medya hesabından yaptığı 'bağış' paylaşımına, AHBAP'ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent'ten yanıt geldi. Levent, Twitter'dan, " Thank you Madonna" diye yazdı.