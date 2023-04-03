KONDA Genel Müdürü Erdem: Erdoğan'ın kaybetme ihtimali yüksek, İnce'yle ilgili 'köpük' gitgide düşer

"İktidar seçimi kaybedebilir gibi görünüyor. Bazı şeyleri sadece anketlerden değil toplumsal atmosferden de anlayabiliyorsunuz. Bunlar tabii sosyal medyada ne konuşulduğu meselesi değil. Bu hissettiğiniz bir şeydir. Bu televizyondaki habercilerin diline, dizilerdeki senaryoya, reklamlara bile yansır. Bence toplumda öyle bir atmosfer var.