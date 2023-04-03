KONDA Genel Müdürü Erdem: Erdoğan'ın kaybetme ihtimali yüksek, İnce'yle ilgili 'köpük' gitgide düşer
KONDA Genel Müdürü Aydın Erdem, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerle ilgili görüşlerini paylaştı. Buna göre Erdoğan'ın kaybetme ihtimali yüksek, ancak muhalefet açısından da 'çantada keklik' denebilecek bir durum yok.
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine hazırlanan Türkiye'de gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin saha çalışmalarından edindiği izlenimlere çevrildi.
Bu kapsamda KONDA Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem, seçimlerle ilgili tahminlerini paylaştı. Diken'den Anıl Can Tuncer'e konuşan Erdem, Erdoğan'ın kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu, ancak muhalefet açısından da ortada 'çantada keklik' denilebilecek bir durumun olmadığını söyledi.
"İktidar seçimi kaybedebilir gibi görünüyor. Bazı şeyleri sadece anketlerden değil toplumsal atmosferden de anlayabiliyorsunuz. Bunlar tabii sosyal medyada ne konuşulduğu meselesi değil. Bu hissettiğiniz bir şeydir. Bu televizyondaki habercilerin diline, dizilerdeki senaryoya, reklamlara bile yansır. Bence toplumda öyle bir atmosfer var.
'MUHALEFET AÇISINDAN ÇANTADA KEKLİK GİBİ BİR DURUM YOK'
Ama bu ne bizim anketlerde kesin bir şekilde böyle görünüyor ya da bu ‘değişen’ atmosfer illa böyle olması gerektiğini ortaya koyuyor. Çantada keklik bir durum yok muhalefet açısından. Ne kadar ölçüm yapılırsa yapılsın Erdoğan’ın 15 Mayıs’tan itibaren kesinlikle cumhurbaşkanı olmayacağını kimsenin garanti edebileceğini düşünmüyorum.