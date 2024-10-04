Köfte, Sucuk, Lahmacun... Bize Neler Yedirmişler! Bakanlık Yeni Listeyi Yayımladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atan taklit ve tağşiş gıdalar listesini güncelledi. Yeni eklenen 35 ürünle birlikte toplamda 498 ürün denetime takıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye eklenen 35 yeni ürünle birlikte, sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün sayısı 498’e yükseldi. Restoranlarda yapılan denetimlerde köftelerde sakatat ve lahmacunlarda kanatlı eti tespit edildi.
Bakanlık, bozulmuş ve değiştirilmiş ürünlerin isim isim yer aldığı listeyi internet sitesinde kamuoyuyla paylaştı. Hatay’da bir işletmede gıda boyası kullanıldığı belirlenirken, İstanbul ve Manisa’da köftelerde kanatlı eti karıştırılması gibi uygunsuzluklar dikkat çekti.
İşte bakanlığın yayımladığı yeni taklit-tağşiş listesi...