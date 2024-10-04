Köfte, Sucuk, Lahmacun... Bize Neler Yedirmişler! Bakanlık Yeni Listeyi Yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye eklenen 35 yeni ürünle birlikte, sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün sayısı 498’e yükseldi. Restoranlarda yapılan denetimlerde köftelerde sakatat ve lahmacunlarda kanatlı eti tespit edildi.