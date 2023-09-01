Kira tartışmalarında yeni dönem başlıyor! Bugün yürürlüğe giriyor

Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem bugünden itibaren başlıyor. Arabuluculuk Yasası'ndaki değişikliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte ev sahipleri ve kiracılar, aralarındaki uyuşmazlıklara mahkemeden önce ara bulucularda çözüm arayacak.

Kira, kiracı Kira sözleşmesi Kiracı Ev sahibi
Son Güncelleme:
Kira tartışmalarında yeni dönem başlıyor! Bugün yürürlüğe giriyor - Resim: 1

Kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları arttı.

Artık bu tarz anlaşmazlıklarda taraflar önce ara bulucuya gidecek. Eğer ara bulucu da uzlaşma sağlayamazsa yargı süreci başlayacak.

Uygulama bugün yürürlüğe girecek.

1 9
Kira tartışmalarında yeni dönem başlıyor! Bugün yürürlüğe giriyor - Resim: 2

Uyuşmazlıklar; kira alacağı, bedel artırımı, tahliye talebi, komşuluk hukuku ya da tazminat isteğinden kaynaklanabiliyor.

2 9
Kira tartışmalarında yeni dönem başlıyor! Bugün yürürlüğe giriyor - Resim: 3

Anlaşmazlıklar artınca taraflar soluğu mahkemede alıyor, bu da yargının iş yükünü artırıyor.

Bugünden sonra taraflar artık ilk olarak mahkemenin değil, ara bulucuların yolunu tutacak.

3 9
Kira tartışmalarında yeni dönem başlıyor! Bugün yürürlüğe giriyor - Resim: 4

Ara bulucuya gidildikten sonra taraflar en geç 4 hafta içinde bir karar verecek. Anlaşamazlarsa, bu defa hem kiracıya hem ev sahibine mahkemeye başvuru yolu açılacak.

Zorunlu ara buluculuk uygulamasının, özellikle fahiş kira artışının önüne geçilmesi konusunda katkı sağlaması bekleniyor.

4 9