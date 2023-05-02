Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle yeniden gündeme geldi: Cambridge Analytica skandalı nedir?

BBC Türkçe’nin haberine göre; Cambridge Analytica skandalı 2018 yılında, 50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin usulsüz kullanıldığının ifşa olması ile patlak verdi. Şirket, 'tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen' iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunan bir veri analiz şirketi olarak çalışıyordu.