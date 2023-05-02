Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle yeniden gündeme geldi: Cambridge Analytica skandalı nedir?
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'son uyarımdır' ifadelerine yer vererek, Fahrettin Altun ve ekibine seslendi. Kılıçdaroğlu, "Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar." diye yazdı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından Cambridge Analytica skandalı gündeme geldi.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'son uyarımdır' ifadelerine yer verdiği bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekip arkadaşları olduğunu söylediği isimlere seslenen Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:
"Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!"
CAMBRİDGE ANALYTİCA SUÇLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası akıllara Cambridge Analytica skandalı geldi.
BBC Türkçe’nin haberine göre; Cambridge Analytica skandalı 2018 yılında, 50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin usulsüz kullanıldığının ifşa olması ile patlak verdi. Şirket, 'tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen' iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunan bir veri analiz şirketi olarak çalışıyordu.