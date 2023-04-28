Kılıçdaroğlu'nun 'Google'a bu isimleri yazın' dediği Özmen ailesi kimdir?

Videonun devamında "Peki, bunu kimlerle yapacağız?" diye soran Kılıçdaroğlu sorusunun cevabını şöyle verdi: "Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün."