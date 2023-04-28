Kılıçdaroğlu'nun 'Google'a bu isimleri yazın' dediği Özmen ailesi kimdir?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı'nı birlikte havacılık-uzay merkezi yapacağız" dediği Özmen ailesi kimdir? İşte Eren Özmen ve Fatih Özmen'le ilgili bilgiler...
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni videosunda "Hayatımın en büyük projelerinden biri" diyerek iktidara gelmeleri durumunda Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay projelerinin merkezi haline getireceklerini açıkladı.
Videonun devamında "Peki, bunu kimlerle yapacağız?" diye soran Kılıçdaroğlu sorusunun cevabını şöyle verdi: "Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün."
Kemal Kılıçdaroğlu'nun projeyi birlikte yapacaklarını açıkladığı Eren ve Fatih Özmen uzay sistemleri ve teknolojileri alanında uzman ve eski uzay araçlarının çok yönlü yeni versiyonunu yapan “Sierra Nevada Corporation” şirketinin sahipleri.
NASA VE AVRUPA UZAY AJANSI İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR
Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen, 1994 yılında “Sierra Nevada Corporation” şirketini satın aldılar ve en ileri teknolojiye sahip uluslararası uzay, havacılık ve elektronik şirketine dönüştürdüler.