Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışı: CHP'deki anketlerde sonuçlar nasıl?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, cumhurbaşkanlığı yarışına dair kendilerine gelen anketlerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, siyasi partilerin masalarındaki anketlere çevrildi.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmıştı.
Bu oluşumun en büyük rakibi Millet İttifakı'nda ise aday, bir süredir kamuoyu desteğinin yükseldiği gözlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bugün Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı. Siyasetçi, Kılıçdaroğlu'nun anketlerde önde olduğunu belirtti:
"Şu anda çok güçlü bir şekilde kampanyamız devam ediyor. Seçmendeki karşılığını daha erken onu ölçmek için. Şöyle zannediyorum; seçmen iki şok yaşadı üst üste. Birincisi masa devam ediyordu, birden ‘acaba dağılıyor mu?’ diye şok yaşadı. Arkasından çok kısa sürede yeniden, daha güçlü bir formülle seçmenin önüne çıktı ve adayını açıkladı.