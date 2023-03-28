Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışı: CHP'deki anketlerde sonuçlar nasıl?

"Şu anda çok güçlü bir şekilde kampanyamız devam ediyor. Seçmendeki karşılığını daha erken onu ölçmek için. Şöyle zannediyorum; seçmen iki şok yaşadı üst üste. Birincisi masa devam ediyordu, birden ‘acaba dağılıyor mu?’ diye şok yaşadı. Arkasından çok kısa sürede yeniden, daha güçlü bir formülle seçmenin önüne çıktı ve adayını açıkladı.