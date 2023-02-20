Kemal Özkiraz'dan Cumhur İttifakı'na dört kötü haber: CHP açık ara birinci parti olacak
Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası tarihi tartışmalı bir hale gelen seçimlerde CHP'nin açık ara birinci parti olacağını söyledi. Özkiraz, AKP ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı'na dört kötü haber verdi.
Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilde yıkıma yol açan ve 40 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrasında çokça eleştiri alan AKP için "Enkaz altında kaldılar" dedi.
Gazeteci Gökhan Özbek'in konuğu olan Özkiraz, yayında kendisine seçimlerle ilgili yöneltilen soruya "Öyle bir gidecekler ki... Çok iddialı söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi açık ara birinci parti olacak" yanıtını verdi, devamında şunları kaydetti:
- Millet İttifakı çok açık ara meclis çoğunluğunu da ele geçirecek.
- MHP muhtemelen grup kuramayacak.
- AKP de 200 milletvekilini çıkartamayacak.
Cumhur İttifakı’na ihtiyaç olmadan da Parlementer Sisteme geçilebilecek bence."