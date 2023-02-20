Kemal Özkiraz'dan Cumhur İttifakı'na dört kötü haber: CHP açık ara birinci parti olacak

Gazeteci Gökhan Özbek'in konuğu olan Özkiraz, yayında kendisine seçimlerle ilgili yöneltilen soruya "Öyle bir gidecekler ki... Çok iddialı söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi açık ara birinci parti olacak" yanıtını verdi, devamında şunları kaydetti: