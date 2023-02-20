Kemal Özkiraz'dan Cumhur İttifakı'na dört kötü haber: CHP açık ara birinci parti olacak

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası tarihi tartışmalı bir hale gelen seçimlerde CHP'nin açık ara birinci parti olacağını söyledi. Özkiraz, AKP ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı'na dört kötü haber verdi.

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Kemal Özkiraz'dan Cumhur İttifakı'na dört kötü haber: CHP açık ara birinci parti olacak - Resim: 1

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilde yıkıma yol açan ve 40 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrasında çokça eleştiri alan AKP için "Enkaz altında kaldılar" dedi.

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Kemal Özkiraz'dan Cumhur İttifakı'na dört kötü haber: CHP açık ara birinci parti olacak - Resim: 2

Gazeteci Gökhan Özbek'in konuğu olan Özkiraz, yayında kendisine seçimlerle ilgili yöneltilen soruya "Öyle bir gidecekler ki... Çok iddialı söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi açık ara birinci parti olacak" yanıtını verdi, devamında şunları kaydetti:

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Kemal Özkiraz'dan Cumhur İttifakı'na dört kötü haber: CHP açık ara birinci parti olacak - Resim: 3

- Millet İttifakı çok açık ara meclis çoğunluğunu da ele geçirecek.

- MHP muhtemelen grup kuramayacak.

- AKP de 200 milletvekilini çıkartamayacak. 

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Kemal Özkiraz'dan Cumhur İttifakı'na dört kötü haber: CHP açık ara birinci parti olacak - Resim: 4

 Cumhur İttifakı’na ihtiyaç olmadan da Parlementer Sisteme geçilebilecek bence."

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