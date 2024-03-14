Kazadan sonra kaçmışlardı: Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi

Ehliyetsiz kullandığı otomobil ile Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C ve ABD'ye kaçıran annesi yazar Eylem Tok, New York'ta görüntülendi.

Eylem Tok
Kazadan sonra kaçmışlardı: Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi - Resim: 1

Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C'nin Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazadan sonra, Tok oğluyla birlikte önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.

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Kazadan sonra kaçmışlardı: Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi - Resim: 2

Eylem Tok ve oğlunun fotoğraflarını gazeteci Razi Canikligil paylaştı.

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Kazadan sonra kaçmışlardı: Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi - Resim: 3

Canikligil, Tok ve oğlu hakkında, "New York’talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti" diye yazdı.

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Kazadan sonra kaçmışlardı: Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi - Resim: 4

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.

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Kazadan sonra kaçmışlardı: Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi - Resim: 5

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Kazadan sonra kaçmışlardı: Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi - Resim: 6

Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.

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Kazadan sonra kaçmışlardı: Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi - Resim: 7
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