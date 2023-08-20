Kavuşamayan aşıklar 3 gün arayla intihar etmişti: Yeni detaylar ortaya çıktı

Dilan Tuna (21) ve Yakup Sönmez (26), 3 gün arayla intihar etmeden önce yıllar boyunca birbirlerine kavuşmak için denemedikleri yol kalmadı anca 'baba inadı' gençlerin bir araya gelmesini engelledi. 'Başlık parası' iddiası iki gencin de babası tarafından yalanlandı. Ancak bu kez çok sarsıcı bir başka detay ortaya çıktı.