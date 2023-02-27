Kandilli Rasathanesi Müdürü, AFP'ye konuştu: İstanbul depremi için alınması gereken en hayati önlemi açıkladı
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat beklenen İstanbul depremi için kritik uyarılarda bulundu. Kalafat İstanbul depremi için alınması gereken en hayati önlemi de açıkladı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.
Dünyaca ünlü haber ajansı AFP Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat'a 'İstanbul büyük bir depreme hazır mı?' sorusunu yöneltti.
Kalafat, bu soruya kritik bir yanıt verdi ve deprem için en hayati önlemi açıkladı.
Rasathane'de sürekli depremleri ve sarsıntıları izlediklerinin belirten Kalafat, '6 Şubat’tan beri Türkiye’de 9 bin artçı yaşandı.