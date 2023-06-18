Kabineden yeni detaylar: Bakanlar hangi dilleri biliyor, kim üniversitede bölümünü birincilikle bitirdi?
AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda yüzde 52.18'le kazanması sonrası kurduğu yeni kabineyle ilgili sorular devam ediyor. Bu kapsamda bakanların bildikleri diller ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni kabine üyelerine dair değerlendirmeler sürüyor.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre 'teknokrat' ağırlıklı kabinede eğitim hayatlarındaki başarıları ile dikkat çeken isimler var.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden dönem ikincisi olarak mezun olduğu görülüyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise 2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye on ikincisi olmuş.
Yeni Kabine’nin yabancı dil seviyesi de yüksek görünüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi çok sayıda bakan 'iyi düzeyde İngilizce' bildiğini beyan etti.