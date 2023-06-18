Kabineden yeni detaylar: Bakanlar hangi dilleri biliyor, kim üniversitede bölümünü birincilikle bitirdi?

Yeni Kabine’nin yabancı dil seviyesi de yüksek görünüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi çok sayıda bakan 'iyi düzeyde İngilizce' bildiğini beyan etti.