İzmir'de yanan sitede evi bulunan İbrahim Tatlıses'ten açıklama
İbrahim Tatlıses'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde bulunan evinin de bulunduğu lüks sitedeki yangınla ilgili açıklama yaptı.
İstanbul’da bulunan Tatlıses’in İzmir Narlıdere’deki evinin de bulunduğu Folkart Sitesi’nde büyük bir yangın çıktı.
Sitenin alev alev İzmir’in tüm noktalarından görüldü.
Tatlıses’in dairesinin olduğu bloğun alevlere teslim olduğu yangında ünlü şarkıcının bazı komşularının can havliyle balkonlardan atladığı öğrenildi.
Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın 7 saatin ardından kontrol altına alındı.