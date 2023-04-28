İzmir'de yanan sitede evi bulunan İbrahim Tatlıses'ten açıklama

İbrahim Tatlıses'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde bulunan evinin de bulunduğu lüks sitedeki yangınla ilgili açıklama yaptı.

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İzmir'de yanan sitede evi bulunan İbrahim Tatlıses'ten açıklama - Resim: 1

İstanbul’da bulunan Tatlıses’in İzmir Narlıdere’deki evinin de bulunduğu Folkart Sitesi’nde büyük bir yangın çıktı. 

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İzmir'de yanan sitede evi bulunan İbrahim Tatlıses'ten açıklama - Resim: 2

Sitenin alev alev İzmir’in tüm noktalarından görüldü.

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İzmir'de yanan sitede evi bulunan İbrahim Tatlıses'ten açıklama - Resim: 3

Tatlıses’in dairesinin olduğu bloğun alevlere teslim olduğu yangında ünlü şarkıcının bazı komşularının can havliyle balkonlardan atladığı öğrenildi. 

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İzmir'de yanan sitede evi bulunan İbrahim Tatlıses'ten açıklama - Resim: 4

Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın 7 saatin ardından kontrol altına alındı.

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