İtalyan Şef Danilo Zanna, depremzedeler için mutfağa girdi

'HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR'

Zanna, herkesin yardım yapabilmek için çalıştığını belirterek, "Kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Burada kendi gönüllü ekibim var. Van'dan gelip çalışıp sonra geri dönenler oldu. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor" dedi.