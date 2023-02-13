İtalyan Şef Danilo Zanna, depremzedeler için mutfağa girdi
İtalyan şef Danilo Zanna, Malatya'da depremzedeler için yemek pişirdi. Zanna, Malatya'nın ardından Adıyaman'a geçerek orada da depremzedeler için yemek yapacağını söyledi.
Maraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya gelen İtalyan şef Danilo Zanna, depremzedeler için gönüllü ekibiyle mutfağa girdi.
Zanna, İnönü Üniversitesi'ndeki yemekhanede gönüllü çalışanlardan oluşan ekiple 3 ton makarna, 2,5 ton da sıcak yemek pişirdi.
Yemeklerin yapımında mutfaktan ayrılmayan Zanna, depremlerden dolayı çok üzüldüğünü, Malatya'ya görevini yapmaya geldiğini söyledi.
'HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR'
Zanna, herkesin yardım yapabilmek için çalıştığını belirterek, "Kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Burada kendi gönüllü ekibim var. Van'dan gelip çalışıp sonra geri dönenler oldu. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor" dedi.