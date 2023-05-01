İşte İstanbul'da polisin emekçilerden 'koruduğu' 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan kareler
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl da polis ablukası ve müdahalesi altında kutlandı. 1 Mayıs 1977'de yaşamını kaybeden emekçileri anmak isteyen sendikalar ise Taksim'e polis kontrolü altında alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü başlamadan polis İstanbul'da sembolik önemi olan Taksim'i abluka altına aldı. Sendikaların 1 Mayıs 1977'de açılan ateş sonucunda onlarca emekçinin yaşamını yitirdiği Taksim'e girişleri kısıtlandı. Yalnızca sendika temsilcilerinin alana karanfil ve çelenk bırakmasına izin verildi.
'Bayram' coşkusundan uzak 1 Mayıs'ta yine yüzlerce kişi gözaltına alındı. Atlı polislerin devriye yaptığı Beyoğlu'nda gün boyu sıkı güvenlik önlemleri devam etti.
Emekçilerin yanı sıra protestoları gözaltına alan gazetecilere de polis müdahale etti.
İşte İstanbul'dan polis ablukası altında geçen 1 Mayıs fotoğrafları: