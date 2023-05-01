İşte İstanbul'da polisin emekçilerden 'koruduğu' 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan kareler

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl da polis ablukası ve müdahalesi altında kutlandı. 1 Mayıs 1977'de yaşamını kaybeden emekçileri anmak isteyen sendikalar ise Taksim'e polis kontrolü altında alındı.

sendika 1 Mayıs 2023
Son Güncelleme:
İşte İstanbul'da polisin emekçilerden 'koruduğu' 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan kareler - Resim: 1
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü başlamadan polis İstanbul'da sembolik önemi olan Taksim'i abluka altına aldı. Sendikaların 1 Mayıs 1977'de açılan ateş sonucunda onlarca emekçinin yaşamını yitirdiği Taksim'e girişleri kısıtlandı. Yalnızca sendika temsilcilerinin alana karanfil ve çelenk bırakmasına izin verildi. 
1 14
İşte İstanbul'da polisin emekçilerden 'koruduğu' 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan kareler - Resim: 2
'Bayram' coşkusundan uzak 1 Mayıs'ta yine yüzlerce kişi gözaltına alındı. Atlı polislerin devriye yaptığı Beyoğlu'nda gün boyu sıkı güvenlik önlemleri devam etti.
2 14
İşte İstanbul'da polisin emekçilerden 'koruduğu' 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan kareler - Resim: 3
Emekçilerin yanı sıra protestoları gözaltına alan gazetecilere de polis müdahale etti. 
3 14
İşte İstanbul'da polisin emekçilerden 'koruduğu' 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan kareler - Resim: 4
İşte İstanbul'dan polis ablukası altında geçen 1 Mayıs fotoğrafları:
4 14