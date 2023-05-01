İşte İstanbul'da polisin emekçilerden 'koruduğu' 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan kareler

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü başlamadan polis İstanbul'da sembolik önemi olan Taksim'i abluka altına aldı. Sendikaların 1 Mayıs 1977'de açılan ateş sonucunda onlarca emekçinin yaşamını yitirdiği Taksim'e girişleri kısıtlandı. Yalnızca sendika temsilcilerinin alana karanfil ve çelenk bırakmasına izin verildi.