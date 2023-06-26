İstanbul'da taksi sorunu sürüyor: "Yerliye 100 lira, yabancıya 100 dolar"
İstanbul'da bazı taksicilerin kısa mesafe yolcusu almamaları, taksimetre açmamaları, müşteri olarak yabancı turistleri tercih etmeleri ve onlardan fazla ücret istemeleri gündemden düşmüyor.
İstanbul'da bazı taksicilerin kısa mesafe yolcusu almamaları, taksimetre açmamaları, müşteri olarak yabancı turistleri tercih etmeleri ve onlardan fazla ücret istemeleri gündemden düşmüyor.
AA ekibi, İstanbul'un "kangren" haline gelen taksi sorununu haber amacıyla Taksim Meydanı'nda gözlemledi.
Yerli ve yabancı yüzbinlerce kişinin uğrak noktası olan meydanda, bir taksici ile 4 kişilik aile arasında yaşanan pazarlık, AA kamerasına yansıdı.
Turist aile, Taksim Meydanı'nda beklerken, Sıra Selviler Caddesi istikametine giden bir taksiyi durdurdu. Kapalı Çarşı'ya gitmek isteyen iki çocuklu aile, taksiye binmeden önce taksimetrenin açılmasını istedi. Taksici, turist müşterinin talebini yerine getirmedi.
Birkaç dakika süren diyaloğun ardından taksimetre açmamakta ısrar eden şoför, müşterileri almadan uzaklaşmaya başladı.
TRAFİKTEN 10 GÜN MEN EDİLDİ
Taksicinin görüntüleri AA ekibi tarafından saniye saniye kaydedilirken, olayı sivil trafik zabıtaları da fark etti.
Taksi durduruldu ve turist aile ile konuşuldu. Turistlerin Kapalı Çarşı'ya gitmek istediği, taksicinin ise turist yolcuları taksimetre açmadan götürmek istediği anlaşıldı.
Olay yerine gelen trafik polisleri, taksimetre açmayan taksiciye işlem yaptı. Araç 10 gün trafikten men edilirken taksiciye 4 bin 62 TL para cezası kesildi. Taksi ise çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.