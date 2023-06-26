İstanbul'da taksi sorunu sürüyor: "Yerliye 100 lira, yabancıya 100 dolar"

TRAFİKTEN 10 GÜN MEN EDİLDİ

Taksicinin görüntüleri AA ekibi tarafından saniye saniye kaydedilirken, olayı sivil trafik zabıtaları da fark etti.

Taksi durduruldu ve turist aile ile konuşuldu. Turistlerin Kapalı Çarşı'ya gitmek istediği, taksicinin ise turist yolcuları taksimetre açmadan götürmek istediği anlaşıldı.

Olay yerine gelen trafik polisleri, taksimetre açmayan taksiciye işlem yaptı. Araç 10 gün trafikten men edilirken taksiciye 4 bin 62 TL para cezası kesildi. Taksi ise çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.