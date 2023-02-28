İsias Otel'de ölen rehberin enkazdan gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı: 'Belden aşağımız ezildi...'
Adıyaman’daki İsias Otel’de vefat eden Ali Osman Aydın, enkazdan "İnsanlar bize ulaştı ancak AFAD’ın gelmesi lazım. Belden aşağımız beton altında ezildi..." diye, sesli mesajla yardım istemiş.
Adıyaman’daki İsias Otel, turnuva için Kıbrıs’tan kenti giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı kafilesi ve uygulamalı eğitim gezisi yapan turizm rehberleri dahil en az 65 kişinin hayatını kaybettiği yer oldu.
Daha sonra sahipleri ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih ile Efe Bozkurt'un tutuklandığı İsias Otel enkazında sıkışan rehberlerden Ali Osman Aydın ve Nazımcan Hartlap'ın, depremin hemen ardından sesli mesajla WhatsApp gruplarında yardım istediği ortaya çıktı.
Serbestiyet'ten Onur Erkan'ın haberine göre, enkaz altından dışarıyı gördüğünü söyleyen Ali Osman Aydın, etrafındaki otoparkı ve tabelaları anlatarak yardım çağrısı yaptı:
"Belden yukarımız sağlam, belden aşağımız beton altında ezildi. Direnemiyoruz, acımız çok yüksek. Bu beton duvar kaldırılmadığı sürece buradan çıkamayız. Göz göre göre soluyoruz."