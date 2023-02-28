İsias Otel'de ölen rehberin enkazdan gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı: 'Belden aşağımız ezildi...'

Adıyaman’daki İsias Otel, turnuva için Kıbrıs’tan kenti giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı kafilesi ve uygulamalı eğitim gezisi yapan turizm rehberleri dahil en az 65 kişinin hayatını kaybettiği yer oldu.