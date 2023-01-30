İmamoğlu'nu ağırlayan Melek Mızrak Subaşı, sosyal medyanın gündeminde: "Targaryen hanesinden Daenerys..."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik gezisinde kendisine eşlik eden Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyanın gündemine oturdu. Game of Thrones karakterlerine benzetilen Subaşı'na iltifat yağdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik'te ve Bozüyük ilçesinde bazı program ve ziyaretlere katıldı.
Kent merkezinde bir sosyal tesiste düzenlenen kahvaltıda, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensuplarıyla buluşan İmamoğlu'na; Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı eşlik etti.
Sarı saçlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Subaşı, sosyal medyada Game Of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen'a benzetildi. Twitter kullanıcıları, "Targaryen hanesinden Daenerys, isminin birincisi, meereen kraliçesi, andalların, rhoynar ve ilk insanların kraliçesi, yedi krallığın hükümdarı, diyarın koruyucusu, büyük çim denizinin khaleesi'si, zincir kıran, ejderhaların annesi Melek Mızrak Subaşı.." yorumlarını yaptı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Giyimi ve sarı saçlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Subaşı'nın tarzı sosyal medyanın gündemine oturdu.