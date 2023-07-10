İktidara yakın şirketin yerel seçim anketi: İstanbul'da AKP ve CHP başa baş
AKP'ye yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma, yerel seçimlerle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) özelinde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre megakentte AKP ve CHP başa baş.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini kaybeden muhalefet için kritik bir önem taşıyan yerel seçimler öncesi ilk anket geldi.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma Şirketi'nin, göreve geldiği günden bu yana başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar cenahının hedefinde olan Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) özelinde yaptığı anketin sonuçları şöyle:
AKP: Yüzde 40.6
CHP:Yüzde 38.7