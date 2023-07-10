İktidara yakın şirketin yerel seçim anketi: İstanbul'da AKP ve CHP başa baş

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma Şirketi'nin, göreve geldiği günden bu yana başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar cenahının hedefinde olan Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) özelinde yaptığı anketin sonuçları şöyle: