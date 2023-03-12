İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi
Bazı galericiler, Ramazan Bayramı'na doğru otomobil piyasasında az da olsa bir hareketlilik oluşmasını beklediklerini dile getiriyorlar.
Geçtiğimiz aylarda yaşanan deprem felaketiyle birlikte ikinci el araç piyasası adeta durma noktasına gelmişti.
Fiyatları yükselen ikinci el araçlarda son günlerde artış olmamasına rağmen piyasada beklenen hareketlilik olmadı.
Seçime kısa bir süre kalması ve piyasada araç sıkıntısının yaşanması ikinci el araç piyasasını olumsuz yönde etkilediği söyleniyor.
Eskişehirli galericilerden bazıları geçmiş yıllarda yaşandığı gibi bayram yoğunluğu beklerken, bazı galericiler de bu sene seçim dönemi olmasından dolayı bayram yoğunluğu beklemediklerini söylediler.