İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi

Bazı galericiler, Ramazan Bayramı'na doğru otomobil piyasasında az da olsa bir hareketlilik oluşmasını beklediklerini dile getiriyorlar.

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İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi - Resim: 1

Geçtiğimiz aylarda yaşanan deprem felaketiyle birlikte ikinci el araç piyasası adeta durma noktasına gelmişti. 

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İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi - Resim: 2

Fiyatları yükselen ikinci el araçlarda son günlerde artış olmamasına rağmen piyasada beklenen hareketlilik olmadı. 

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İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi - Resim: 3

Seçime kısa bir süre kalması ve piyasada araç sıkıntısının yaşanması ikinci el araç piyasasını olumsuz yönde etkilediği söyleniyor. 

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İkinci el otomobil piyasasında tarih verildi - Resim: 4

Eskişehirli galericilerden bazıları geçmiş yıllarda yaşandığı gibi bayram yoğunluğu beklerken, bazı galericiler de bu sene seçim dönemi olmasından dolayı bayram yoğunluğu beklemediklerini söylediler.

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