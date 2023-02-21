İddia: Survivor'da depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı

Kahramanmaraş'ta merkezli iki deprem beraberinde 11 ili de etkiledi. Binlerce insan hayatını kaybetti ve geriye acı görüntüler kaldı. Bu süreçte Survivor yarışması da yayınlanmadı ve 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusu merak edildi.

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İddia: Survivor'da depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem 6 Şubat'ta gerçekleşti ve 11 ili de etkiledi. 

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İddia: Survivor'da depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı - Resim: 2

 Büyük yıkımın gerçekleştiği deprem sonrası Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken dün akşam Hatay merkezli büyük bir deprem daha gerçekleşti.

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İddia: Survivor'da depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı - Resim: 3

Bu süreçte diziler ve yarışmalar yayın hayatına ara verdi. Ülkede milli yas ilan edildi. Ekranlarda yalnızca deprem yayınları sürerken 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusu da merak edildi.

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İddia: Survivor'da depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı - Resim: 4

Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?

Sosyal medyada Survivor yarışmacılarının depremi öğrendiği an gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara depremi söylediği anların yayınlanması seyircilerin bir kısmını rahatsız etti. 

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