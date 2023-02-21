İddia: Survivor'da depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı
Kahramanmaraş'ta merkezli iki deprem beraberinde 11 ili de etkiledi. Binlerce insan hayatını kaybetti ve geriye acı görüntüler kaldı. Bu süreçte Survivor yarışması da yayınlanmadı ve 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusu merak edildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem 6 Şubat'ta gerçekleşti ve 11 ili de etkiledi.
Büyük yıkımın gerçekleştiği deprem sonrası Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken dün akşam Hatay merkezli büyük bir deprem daha gerçekleşti.
Bu süreçte diziler ve yarışmalar yayın hayatına ara verdi. Ülkede milli yas ilan edildi. Ekranlarda yalnızca deprem yayınları sürerken 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusu da merak edildi.
Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?
Sosyal medyada Survivor yarışmacılarının depremi öğrendiği an gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara depremi söylediği anların yayınlanması seyircilerin bir kısmını rahatsız etti.