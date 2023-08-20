Hastaneye kaldırılan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Sevenlerinden dua istenen Hatipoğlu'nun son durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Nihat Hatipoğlu, tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile sevenlerinden dua istenmişti. Ünlü ilahiyatçı, son durumu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Sevenleri geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Hatipoğlu, uzun yıllardır ATV'de Dosta Doğru ve özel gün ve gecelerde sunduğu dini programlarla tanınıyordu.
Tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ilahiyatçı için, ailesi tarafından yapılan bir paylaşımla sevenlerinden dua istenmişti. Bugün öğlen saatlerinde Hatipoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili bir açıklama daha geldi.
"KİMSE 2 DAKİKA SONRASINI GARANTİ EDEMEZ"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihat Hatipoğlu,
"Sevgili dostlar. Dün ani bir rahatsızlığım oldu. Ama hamd olsun şimdi iyiyim. Arayan, dua eden, ilgilenen bütün kardeşlerime sevgilerimi iletiyorum. Rabbim iyi temennilerde bulunan siz kardeşlerimi korusun. Hepimiz duaya muhtacız. Kimse 2 dakika sonrasını garanti edemez. Duayla kalın" paylaşımında bulundu.