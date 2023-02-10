Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz'
Oğuzhan Uğur, depremzedeler için topladıkları yardımın miktarını açıkladı: 72 saatte sayenizde bu sayılara ulaştık. Paylaşmak zorunda hissettik. (Zorunda kaldık da diyebiliriz.)
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerde ölü ve yaralı sayısı artıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, can kaybının 17 bin 674'e yükseldiğini açıkladı.
10 kentte büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası, ilk dakikadan itibaren aralıksız yardım faaliyeti yürüten Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, AHBAP Derneği ve Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilmelerinin ardından topladıkları yardımları paylaştı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Uğur, şunları söyledi:
"72 saatte sayenizde bu sayılara ulaştık Devam ediyoruz. Buradayız. Paylaşmak zorunda hissettik. (Zorunda kaldık da diyebiliriz…)"
Uğur'un paylaştığı görseldeki bilgiye göre, Babala TV'nin topladığı ve organize ettiği yardımlar bu şekilde.