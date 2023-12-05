Gözlerin çevrildiği ismin ifadesi ortaya çıktı: "Hesabıma gelen paraları çekip Seçil Erzan'a verdim"

'HAKAN ATEŞ'İN DE İÇİNDE OLDUĞU YÜKSEK GETİRİLİ BİR FONDAN BAHSETMİŞTİ'

Erkasap’ın ifadesinde şu bilgiler yer aldı:

“Ev hanımıyım. Eşim teknik direktördür. Ancak şu an demans hastası olduğu için çalışmamaktadır. Eşimin finansal işleri ile bizzat ben ilgilenmekteyim. Yaklaşık 1.5-2 sene kadar önce Denizbank Florya Şube müdürü olarak tanıdığım Seçil Erzan bana Hakan Ateş'in de içinde olduğu yüksek getirili bir fondan bahsetmişti. Bu fon sayesinde insanların çok para kazandığını söyledi. Ben zaten o dönem parayı nerede ne şekilde yöneteceğimi bilemediğim için Seçil'in bahsettiği fona yatırmaya karar verdim. Bu fonun 40-50 gün gibi kısa vadeleri bulunduğunu ve ana paranın yüzde 30'u kâr getireceğini söylemişti. Bana zaten Seçil Erzan bu fonun sadece özel müşterilere yönelik olduğunu söyleyip beni ikna etmişti. Ben de, Denizbank'ta bulunan parayı ve evde bulunan nakit paramı bir araya getirip 500 bin dolar şeklinde Seçil Erzan'a elden bizzat bankadaki odasında verdim. Bana bu zamana kadar toplam, 1000-2000 dolar gibi küçük meblağlarda ödeme yapmıştı. Çünkü ben zaman zaman Seçil'i arayıp nakde ihtiyacım olduğunu söyleyip para istiyordum. O da bana 1.000 dolar gibi küçük rakamlarla ödeme yapmıştı."